Александер-Арнольд назвал Клоппа невероятным человеком

Защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд рассказал, что думает о главном тренере команды Юргене Клоппе. Об этом информирует GQ.



"Клопп - невероятный, это описывает все его стороны. Он просто невероятный в общении с людьми, личностных качествах.



На публике и наедине с собой он один и тот же человек. Он заботится об окружающих, о семье и футболистах, о сотрудниках. Он ко всем относится также как и к любому молодому футболисту", - сказал Александер-Арнольд.

"Ливерпуль" занимает 1 место в турнирной таблице АПЛ после 29 туров.

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