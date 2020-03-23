Александер-Арнольд назвал Клоппа невероятным человеком

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Александер-Арнольд назвал Клоппа невероятным человеком

Защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд рассказал, что думает о главном тренере команды Юргене Клоппе. Об этом информирует GQ.

"Клопп - невероятный, это описывает все его стороны. Он просто невероятный в общении с людьми, личностных качествах.

На публике и наедине с собой он один и тот же человек. Он заботится об окружающих, о семье и футболистах, о сотрудниках. Он ко всем относится также как и к любому молодому футболисту", - сказал Александер-Арнольд.

"Ливерпуль" занимает 1 место в турнирной таблице АПЛ после 29 туров.

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Комментарии

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dukhina2019

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Шнюк : " Как же так ? Он же небритый бомж "

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