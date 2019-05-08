Александер-Арнолд - о четвертом голе после углового: "Этот момент запомнится надолго"

Защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнолд, который в полуфинальном матче Лиги чемпионов с "Барселоной" (4:0) отдал невероятный пас с углового, рассказал, что думает об этом матче.

Футболист сделал обманное движение и отдал неожиданный пас на Дивока Ориги, который забил четвертый гол в ворота "Барселоны".

Игроки испанской команды были не готовы к такому повороту событий и не смогли вовремя среагировать.

"Это было спонтанным решением, я просто заметил шанс. Ориги - отличный футболист.

тот момент запомнится надолго", - сказал 20-летний защитник.

Сегодня, 8 мая, состоится еще один ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов "Аякс" - "Тоттенхэм".

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