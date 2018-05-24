Александер-Арнольд поделился ожиданиями от противостояния с Роналду

Защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд поделился ожиданиями от противостояния с ведущим нападающим "Реала" Криштиану Роналду в финале Лиги Чемпионов.

"Роналду будет самой большой проблемой для меня. Но мы постараемся помешать ему сделать то, что он лучше всего умеет. У Роналду есть слабые стороны, как и у любого футболиста. Но пока я не знаю, какие именно" - приводит слова Александера-Арнольда Marca.

Напомним, что финальный матч ЛЧ состоится в Киеве 26 мая.

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