Александер-Арнольд рассказал, какой клуб ему нравится, кроме "Ливерпуля"

Фото: твиттер Трента Александер-Арнольда/Автор неизвестен

Защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд рассказал, что, кроме мерсисайдского клуба, ему нравится "Барселона".

"Барселона" является моим любимым клубом, если не считать "Ливерпуль". У этих клубов похожие ценности. Оба клуба любят комплектовать состав из игроков своей академии. Когда я рос, то любовался за игрой "Барселоны", за которую играли Месси, Хави, Иньеста, Анри и Это'О", - приводит слова Александера-Арнольда GQ.

В нынешнем сезоне 23-летний Александер-Арнольд провел за "Ливерпуль" 26 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал 11 результативных передач.

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