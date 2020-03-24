Александер-Арнольд сделал выбор между Месси и Роналду

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Александер-Арнольд сделал выбор между Месси и Роналду

Защитник "Ливерпуля" Трент Александр-Арнольд рассказал, что он ставит нападающего "Барселоны" Лионеля Месси выше форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду.

"Моим любимым клубом после "Ливерпуля" является "Барселона". В этой команде такие же ценности, как у "Ливерпуля".

Я никогда не думал о смене клуба. Я люблю "Ливерпуль" и всегда буду его поддерживать. Я люблю клуб, город, фанатов. Мне нет необходимости уходить.

Кто лучше — Месси или Роналду? Для меня — Месси", — приводит слова Александер-Арнольда GQ.  

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