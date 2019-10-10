Александер-Арнолд сказал, что всем обязан Юргену Клоппу
Защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнолд рассказал, что думает о главном тренере команды Юргене Клоппе. Об этом сообщает Sky Sports.
"Клоппу я всем обязан, не знаю, чтобы было без него в "Ливерпуле". Он дал мне столько шансов, больше, чем я мог попросить.
Клопп доверяет мне, стараюсь отплатить ему каждый раз. Он дает шанс проявить себя молодым футболистам, я из их числа. Очень благодарен ему", - сказал Александер-Арнолд.
Ранее стало известно, что Александер-Арнолд вошел в список претендентов на звание лучшего игрока чемпионата Англии в сентябре.
"Ливерпуль" является лидером турнирной таблицы АПЛ. Футболист в 8 матчах отметился 1 голом и 3 ассистами.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|8
|24
|2
|Манчестер Сити
|8
|16
|3
|Арсенал Лондон
|8
|15
|4
|Лестер Сити
|8
|14
|5
|Челси
|8
|14
|6
|Кристал Пэлас
|8
|14
|7
|Бернли
|8
|12
|8
|Вест Хэм Юнайтед
|8
|12
|9
|Тоттенхэм
|8
|11
|10
|Борнмут
|8
|11
|11
|Вулверхэмптон
|8
|10
|12
|Манчестер Юнайтед
|7
|9
|13
|Шеффилд Юнайтед
|8
|9
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|8
|9
|15
|Астон Вилла
|8
|8
|16
|Саутгемптон
|8
|7
|17
|Эвертон
|8
|7
|18
|Норвич Сити
|8
|6
|19
|Ньюкасл Юнайтед
|7
|5
|20
|Уотфорд
|8
|3