Александер-Арнолд сказал, что всем обязан Юргену Клоппу

Защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнолд рассказал, что думает о главном тренере команды Юргене Клоппе. Об этом сообщает Sky Sports.

"Клоппу я всем обязан, не знаю, чтобы было без него в "Ливерпуле". Он дал мне столько шансов, больше, чем я мог попросить.

Клопп доверяет мне, стараюсь отплатить ему каждый раз. Он дает шанс проявить себя молодым футболистам, я из их числа. Очень благодарен ему", - сказал Александер-Арнолд.

Ранее стало известно, что Александер-Арнолд вошел в список претендентов на звание лучшего игрока чемпионата Англии в сентябре.

"Ливерпуль" является лидером турнирной таблицы АПЛ. Футболист в 8 матчах отметился 1 голом и 3 ассистами.

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