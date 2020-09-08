Александер-Арнольд стал лучшим молодым игроком года в Англии
Защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд признан лучшим молодым игроком года в Англии по версии Ассоциация профессиональных футболистов.
На данную награду претендовали Тэмми Абрахам, Мейсон Маунт (оба из "Челси"), Мейсон Гринвуд, Маркус Рэшфорд (оба из "Манчестер Юнайтед") и Букайо Сака ("Арсенал").
В прошлом сезоне 21-летний футболист помог "Ливерпулю" стать чемпионом Англии. В 38 матчах АПЛ Трент забил 4 мяча и сделал 13 голевых передач.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18