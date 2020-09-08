Александер-Арнольд стал лучшим молодым игроком года в Англии

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Александер-Арнольд стал лучшим молодым игроком года в Англии

Защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд признан лучшим молодым игроком года в Англии по версии Ассоциация профессиональных футболистов.

На данную награду претендовали Тэмми Абрахам, Мейсон Маунт (оба из "Челси"), Мейсон Гринвуд, Маркус Рэшфорд (оба из "Манчестер Юнайтед") и Букайо Сака ("Арсенал").

В прошлом сезоне 21-летний футболист помог "Ливерпулю" стать чемпионом Англии. В 38 матчах АПЛ Трент забил 4 мяча и сделал 13 голевых передач.

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