Александер-Арнольд установил уникальное достижение для Лиги чемпионов

Сегодня, 1 июня, состоится финальный матч Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом".

В стартовом составе выйдет защитник мерсисайдцев Трен Александер-Арнольд. По данным Squawka англичанин в возрасте 20 лет 7 месяцев и 25 дней стал самым юным футболистом, выходившим в стартовом составе в двух финалах Лиги чемпионов подряд.

Напомним, в прошлогоднем финале ЛЧ против "Реала" (3:1) игрок также выходил в составе.

Матч состоится на "Ванда Метраполитано". Начало - в 22:00 (мск).

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