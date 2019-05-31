Александер-Арнольд: "В прошлом году мы прошли в финал ЛЧ, "Тоттенхэм" ни разу не делал этого"
Защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд рассказал, чего ждет от предстоящего финального матча Лиги чемпионов с "Тоттенхэмом". Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
"Мы знаем, как играет "Тоттенхэм". Мы собираемся играть против всей команды. Они не раз доказывали, что очень опасны.
В матче мы должны доминировать и работать на их половине поля. В этом наш шанс завтра. Что бы ни случилось, мы попытаемся играть в свой футбол.
В прошлом году мы прошли в финал. "Тоттенхэм" же ни разу не делал этого, но если говорить про класс команды, то мы, примерно, равны", - сказал 20-летний футболист.
Финальный матч турнира состоится завтра, 1 июня, в Мадриде на стадионе "Ванда Метрополитано". Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.
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