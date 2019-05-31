Александер-Арнольд: "В прошлом году мы прошли в финал ЛЧ, "Тоттенхэм" ни разу не делал этого"

Теги ливерпультоттенхэмтрент александр-арнольд

Александер-Арнольд: "В прошлом году мы прошли в финал ЛЧ, "Тоттенхэм" ни разу не делал этого"

Защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд рассказал, чего ждет от предстоящего финального матча Лиги чемпионов с "Тоттенхэмом". Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

"Мы знаем, как играет "Тоттенхэм". Мы собираемся играть против всей команды. Они не раз доказывали, что очень опасны. 

В матче мы должны доминировать и работать на их половине поля. В этом наш шанс завтра. Что бы ни случилось, мы попытаемся играть в свой футбол. 

В прошлом году мы прошли в финал. "Тоттенхэм" же ни разу не делал этого, но если говорить про класс команды, то мы, примерно, равны", - сказал 20-летний футболист.

Финальный матч турнира состоится завтра, 1 июня, в Мадриде на стадионе "Ванда Метрополитано". Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Джикия - лучший игрок "Спартака" по версии фанатов

Джикия - лучший игрок "Спартака" по версии фанатов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 6 13
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 6 13
3 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 6 6
4 Монако Монако 6 1
Группа B М О
1 Барселона Барселона 6 14
2 Тоттенхэм Тоттенхэм 6 8
3 Интер Милан Интер Милан 6 8
4 ПСВ ПСВ 6 2
Группа C М О
1 ПСЖ ПСЖ 6 11
2 Ливерпуль Ливерпуль 6 9
3 Наполи Наполи 6 9
4 Црвена Звезда Црвена Звезда 6 4
Группа D М О
1 Порту Порту 6 16
2 Шальке Шальке 6 11
3 Галатасарай Галатасарай 6 4
4 Локомотив Москва Локомотив Москва 6 3
Группа E М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 6 14
2 Аякс Аякс 6 12
3 Бенфика Бенфика 6 7
4 АЕК АЕК 6 0
Группа F М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 6 13
2 Лион Лион 6 8
3 Шахтер Донецк Шахтер Донецк 6 6
4 Хоффенхайм Хоффенхайм 6 3
Группа G М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 6 12
2 Рома Рома 6 9
3 Виктория Плзень Виктория Плзень 6 7
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 6 7
Группа H М О
1 Ювентус Ювентус 6 12
2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6 10
3 Валенсия Валенсия 6 8
4 Янг Бойз Янг Бойз 6 4
Полная таблица

топ-5 тегов