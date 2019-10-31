Александер-Арнолд заявил, что "Ливерпуль" хочет выиграть как можно больше

Защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнолд сказал, что хочет с клубом выиграть все возможные трофеи. Об этом сообщает Sky Sports.

"Мы очень хотим побеждать и набирать как можно больше очков, чтобы выиграть больше трофеев. Но нужно быть последовательным в турнирах и чемпионате, и мы хотим быть такими.

В прошлом сезоне мы видели, что набрать кучу очков недостаточно, нужно набирать еще больше.

Наша уверенность исходит от тренера и от того, в какой футбол он нам говорит играть", - сказал Александер-Арнолд.

Вчера, 30 октября, "Ливерпуль" вырвал победу у "Арсенала" в рамках Кубка Англии (5:5, пенальти 5:4) и вышел в 1/4 турнира.

В турнирной таблице АПЛ подопечные Клоппа занимают первое место с отрывом в 6 очков.

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