Александр Алиев назвал максимальную сумму, которую он проиграл в казино
Бывший полузащитник сборной Украины Александр Алиев рассказал, что однажды он провел в казино 17 часов и проиграл 100 тысяч долларов.
"За один раз проиграл 100 тысяч долларов. Мы как раз что-то выиграли, были чемпионами. Я заработал хорошие деньги, у меня были премии. На что-то тогда откладывал. Зашел в казино и что-то пошло не то, хотя я не пил. Потом вышел и помню, что за ночь проиграл соточку. Зашел в семь часов вечера, а вышел в 12 часов дня. Расстроился, конечно. Потом не спал четверо суток", - рассказал Алиев в интервью каналу "Кент" в YouTube.
35-летний Алиев в настоящее время уже завершил карьеру. Ранее он выступал за "Борисфен", киевское "Динамо", запорожский "Металлург", московский "Локомотив", вновь "Динамо" (Киев), махачкалинский "Анжи", винниковский "Рух", "Катандзаро", казахстанский "Тараз", вновь "Катандзаро" и боярский "Интер". За сборную Украины сыграл 28 матчей и забил шесть голов. Двукратный чемпион Украины, обладатель Кубка Украины, трехкратный обладатель Суперкубка Украины.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13