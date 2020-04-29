Александр Алиев назвал максимальную сумму, которую он проиграл в казино

Бывший полузащитник сборной Украины Александр Алиев рассказал, что однажды он провел в казино 17 часов и проиграл 100 тысяч долларов.

"За один раз проиграл 100 тысяч долларов. Мы как раз что-то выиграли, были чемпионами. Я заработал хорошие деньги, у меня были премии. На что-то тогда откладывал. Зашел в казино и что-то пошло не то, хотя я не пил. Потом вышел и помню, что за ночь проиграл соточку. Зашел в семь часов вечера, а вышел в 12 часов дня. Расстроился, конечно. Потом не спал четверо суток", - рассказал Алиев в интервью каналу "Кент" в YouTube.

35-летний Алиев в настоящее время уже завершил карьеру. Ранее он выступал за "Борисфен", киевское "Динамо", запорожский "Металлург", московский "Локомотив", вновь "Динамо" (Киев), махачкалинский "Анжи", винниковский "Рух", "Катандзаро", казахстанский "Тараз", вновь "Катандзаро" и боярский "Интер". За сборную Украины сыграл 28 матчей и забил шесть голов. Двукратный чемпион Украины, обладатель Кубка Украины, трехкратный обладатель Суперкубка Украины.

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