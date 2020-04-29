Александр Алиев назвал максимальную сумму, которую он проиграл в казино

Теги александр алиев

Александр Алиев назвал максимальную сумму, которую он проиграл в казино

Бывший полузащитник сборной Украины Александр Алиев рассказал, что однажды он провел в казино 17 часов и проиграл 100 тысяч долларов.

"За один раз проиграл 100 тысяч долларов. Мы как раз что-то выиграли, были чемпионами. Я заработал хорошие деньги, у меня были премии. На что-то тогда откладывал. Зашел в казино и что-то пошло не то, хотя я не пил. Потом вышел и помню, что за ночь проиграл соточку. Зашел в семь часов вечера, а вышел в 12 часов дня. Расстроился, конечно. Потом не спал четверо суток", - рассказал Алиев в интервью каналу "Кент" в YouTube.

35-летний Алиев в настоящее время уже завершил карьеру. Ранее он выступал за "Борисфен", киевское "Динамо", запорожский "Металлург", московский "Локомотив", вновь "Динамо" (Киев), махачкалинский "Анжи", винниковский "Рух", "Катандзаро", казахстанский "Тараз", вновь "Катандзаро" и боярский "Интер". За сборную Украины сыграл 28 матчей и забил шесть голов. Двукратный чемпион Украины, обладатель Кубка Украины, трехкратный обладатель Суперкубка Украины.

Не пропустите: Алиев признался, что занимался сексом втроём. Жена устроила ему скандал в прямом эфире. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Форвард "Спартака" Георгий Мелкадзе имеет предложения из Бельгии и Шотландии

Форвард "Спартака" Георгий Мелкадзе имеет предложения из Бельгии и Шотландии

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Шахтер Донецк Шахтер Донецк 21 56
2 Динамо Киев Динамо Киев 22 45
3 Заря Луганск Заря Луганск 22 43
4 Десна Чернигов Десна Чернигов 22 42
5 Александрия Александрия 22 37
6 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 21 26
7 Мариуполь Мариуполь 21 25
8 Dnipro-1 Dnipro-1 21 22
9 Львов Львов 22 20
10 Ворскла Ворскла 22 20
11 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 22 18
12 Карпаты Львов Карпаты Львов 22 13
Полная таблица

топ-5 тегов