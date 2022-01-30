Александр Алиев назвал самую большую сумму, которую проиграл в казино
Фото: инстаграм Александра Алиева/Автор неизвестен
Бывший футболист сборной Украины Александр Алиев рассказал, что однажды он проиграл 120 тысяч долларов в казино.
"Я тратил на гулянки, казино, вещи, машины, квартиры. У меня была хорошая зарплата. В свое время я очень много играл в казино. Я — человек азартный. Максимально проиграл в казино 120 тысяч долларов за ночь", - сказал Алиев в интервью программе BurBuzz.
36-летний Алиев ранее выступал за "Борисфен", киевское "Динамо", запорожский "Металлург", московский "Локомотив", махачкалинский "Анжи", винниковский "Рух", "Катандзаро", "Тараз" (Казахстан), "Хмельницкий", "Мелиоратор" и "Джуниорс".
Не пропустите: Экс-игрок киевского "Динамо" рассказал, как его жена ушла от него к Алиеву. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Азмун обратился к фанатам "Зенита" после перехода в "Байер"
-
"Аякс" усилился полузащитником "Ювентуса"
-
Полиция Манчестера арестовала Гринвуда
-
"Аталанта" нашла замену Миранчуку в Серии В
-
"Краснодар" победил норвежский клуб в товарищеском матче
-
Александр Алиев назвал самую большую сумму, которую проиграл в казино
-
Салах и Трезеге вывели Египет в полуфинал Кубка Африки
-
Холанд мечтает перейти в "Барселону"
-
"Рубин" расстался с Деспотовичем
-
Кавани может перейти в аргентинский топ-клуб
-
"Ньюкасл" купил бразильца из Лиги 1 за 42 миллиона евро
-
"Манчестер Юнайтед" принял решение по Гринвуду, который обвиняется в избиении своей девушки
-
Глушаков отреагировал на поражение Медведева в финале Australian Open
-
Боксер Усик объявил о начале футбольной карьеры
-
Дзюба отреагировал на поражение Медведева в финале Australian Open
-
Бентанкур близок к переходу в топ-клуб АПЛ
-
Жиго прокомментировал подписание контракта с "Марселем"
-
"Настоящее и будущее". Роналду опубликовал милое фото с сыном
-
Червиченко громко раскритиковал предстоящий трансфер "Спартака"
-
Полузащитник "Шахтера" перешел в "Бордо"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13