Александр Алиев назвал самую большую сумму, которую проиграл в казино

Фото: инстаграм Александра Алиева/Автор неизвестен

Бывший футболист сборной Украины Александр Алиев рассказал, что однажды он проиграл 120 тысяч долларов в казино.

"Я тратил на гулянки, казино, вещи, машины, квартиры. У меня была хорошая зарплата. В свое время я очень много играл в казино. Я — человек азартный. Максимально проиграл в казино 120 тысяч долларов за ночь", - сказал Алиев в интервью программе BurBuzz.

36-летний Алиев ранее выступал за "Борисфен", киевское "Динамо", запорожский "Металлург", московский "Локомотив", махачкалинский "Анжи", винниковский "Рух", "Катандзаро", "Тараз" (Казахстан), "Хмельницкий", "Мелиоратор" и "Джуниорс".

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