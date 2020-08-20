Александр Алиев получил тренерскую лицензию

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Александр Алиев получил тренерскую лицензию

Бывший футболист киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев получил тренерскую лицензию категории А. Об этом он сообщил в своем Instagram.

С 2018 года Алиев является тренером любительского клуба "Хмельницкий".

"Вот она. Экзамен прошёл, лицензия у меня. А теперь Команда", - написал Алиев.

35-летний Алиев в бытность футболистом выступал за "Борисфен", киевское "Динамо", запорожский "Металлург", московский "Локомотив", "Днепр", "Анжи", "Рух" (Винники), "Катандзаро", "Тараз" и боярский "Интер". За сборную Украины сыграл 28 матчей и забил 6 голов.

Не пропустите: Алиев раскритиковал назначение Луческу на пост главного тренера киевского "Динамо". | http://soccernews.ru
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