Бывший футболист киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев получил тренерскую лицензию категории А. Об этом он сообщил в своем Instagram.

С 2018 года Алиев является тренером любительского клуба "Хмельницкий".

"Вот она. Экзамен прошёл, лицензия у меня. А теперь Команда", - написал Алиев.

35-летний Алиев в бытность футболистом выступал за "Борисфен", киевское "Динамо", запорожский "Металлург", московский "Локомотив", "Днепр", "Анжи", "Рух" (Винники), "Катандзаро", "Тараз" и боярский "Интер". За сборную Украины сыграл 28 матчей и забил 6 голов.

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