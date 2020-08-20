Александр Алиев получил тренерскую лицензию
Бывший футболист киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев получил тренерскую лицензию категории А. Об этом он сообщил в своем Instagram.
С 2018 года Алиев является тренером любительского клуба "Хмельницкий".
"Вот она. Экзамен прошёл, лицензия у меня. А теперь Команда", - написал Алиев.
35-летний Алиев в бытность футболистом выступал за "Борисфен", киевское "Динамо", запорожский "Металлург", московский "Локомотив", "Днепр", "Анжи", "Рух" (Винники), "Катандзаро", "Тараз" и боярский "Интер". За сборную Украины сыграл 28 матчей и забил 6 голов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13