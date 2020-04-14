Александр Алиев рассказал, почему он не пил, когда выступал за "Локомотив"



Бывший полузащитник сборной Украины Александр Алиев рассказал, что он не употреблял алкоголь в период выступления за московский "Локомотив", так как был закодирован.

"Никогда не скрывал, что в "Локомотиве" я не пил. Был закодированным, потому что до этого с алкоголем перебарщивал. В Москве пил только кока-колу и кофе. Зато я провел прекрасный сезон как в "Динамо", так и в "Локомотиве". На это повлиял президент киевлян Игорь Михайлович Суркис.

Как расслаблялся? Мог поехать посидеть с друзьями, заехать в караоке, но кальяны, кстати, не курил. Мне просто нравилась атмосфера, где я мог посидеть и поговорить", - приводят слова Алиева российские СМИ.

Алиев выступал за "Локомотив" в 2010 году. В составе московского клуб он провел 27 матчей во всех турнирах и забил 15 голов. После окончания сезона хавбек вернулся в киевское "Динамо" за восемь миллионов евро.

В настоящее время 35-летний Алиев завершил карьеру.

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