Александр Алиев рассказал, почему он не пил, когда выступал за "Локомотив"
Бывший полузащитник сборной Украины Александр Алиев рассказал, что он не употреблял алкоголь в период выступления за московский "Локомотив", так как был закодирован.
"Никогда не скрывал, что в "Локомотиве" я не пил. Был закодированным, потому что до этого с алкоголем перебарщивал. В Москве пил только кока-колу и кофе. Зато я провел прекрасный сезон как в "Динамо", так и в "Локомотиве". На это повлиял президент киевлян Игорь Михайлович Суркис.
Как расслаблялся? Мог поехать посидеть с друзьями, заехать в караоке, но кальяны, кстати, не курил. Мне просто нравилась атмосфера, где я мог посидеть и поговорить", - приводят слова Алиева российские СМИ.
Алиев выступал за "Локомотив" в 2010 году. В составе московского клуб он провел 27 матчей во всех турнирах и забил 15 голов. После окончания сезона хавбек вернулся в киевское "Динамо" за восемь миллионов евро.
В настоящее время 35-летний Алиев завершил карьеру.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20