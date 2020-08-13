Александр Анюков станет тренером "Зенита"

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Александр Анюков станет тренером "Зенита"
Бывший футболист "Зенита" и сборной России Александр Анюков получит должность в петербургском клубе, сообщает "РБ-Спорт"

Анюков станет помощником главного тренера "Зенита" Сергея Семака. Данную информацию подтвердил генеральный директор клуба Александр Медведев.

Напомним, что 37-летний Анюков завершил карьеру в конце мая 2020 года. За "Зенит" он выступал на протяжении 15 лет. В составе петербургского клуба Анюков пять раз становился чемпионом России, дважды выигрывал Кубок России, а также становился обладателем Кубка УЕФА и Суперкубка Европы.

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