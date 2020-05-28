Александр Анюков во второй раз за год завершил карьеру

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Александр Анюков во второй раз за год завершил карьеру

Легендарный российский защитник Александр Анюков снова решил повесить бутсы на гвоздь.

Прошлым летом 37-летний футболист уже завершал карьеру, однако впоследствии передумал и отправился в "Крылья Советов" отыграть ещё один сезон.

"Хочу поблагодарить клуб и болельщиков за время, которое я провёл в Самаре в этом сезоне. Я чувствовал мощную поддержку и тёплое отношение со стороны окружающих. Для меня это был особенный вызов - после стольких лет в "Зените" я вновь вернулся в Самару, мой родной город, где я начинал свой путь в профессиональном футболе, где достиг своих первых успехов, где познал радость побед и почувствовал любовь болельщиков к родному клубу. С удовольствием каждый раз выходил на поле "Самара Арены", также насладился воспоминаниями на торжественном вечере, посвящённом 15-летию бронзовых наград.

Мои родители, семья, близкие и особенно отец (царствие ему небесное) были рады, что я заканчиваю профессиональную карьеру именно дома, в Самаре - там где её и начинал. Я счастлив, что так и произошло - спасибо за это Губернатору Самарской области Дмитрию Азарову и руководству клуба в лице Александра Фетисова. Был рад вновь стать частью "Крыльев" и делать то, что я люблю больше всего - играть в футбол. Также хочу поблагодарить всех ребят, с кем играл в этом сезоне, наш тренерский штаб - мне было приятно работать вместе с вами. Спасибо административному штабу, работникам базы и всем сотрудникам клуба. От всей души желаю "Крыльям" достойного завершения сезона и успехов в будущем!" - сказал Анюков.

Теперь ветеран собирается сосредоточиться на тренерской работе. По всей видимости, он вернётся в штаб Сергея Семака в "Зените", откуда и ушёл в "Крылья" чуть менее года назад.

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