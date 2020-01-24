Александр-Арнольд лидер АПЛ по двум показателям

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Александр-Арнольд лидер АПЛ по двум показателям

Защитник "Ливерпуля" Трент Александр-Арнольд отдал голевую передачу в матче АПЛ против "Вулверхэмптона" (2:1).

Как сообщает Opta, Александр-Арнольд является лидером АПЛ по двум показателям. Он отдал 22 голевые передачи за последние два сезона и это как минимум на пять больше, чем у любого другого футболиста АПЛ. Кроме того, он десять раз ассистировал со стандартов.

В этом сезоне на счету 21-летнего игрока два гола и 13 ассистов в 32 матчах.

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