Александр-Арнольд: "Ливерпуль" разочарован результатом матча против "Спартака"

Защитник английского "Ливерпуля" Трент Александр-Арнольд высказался о вчерашней игре своей команды в рамках группового этапа Лиги Чемпионов против московского "Спартака".

"Если вы посмотрите на наши выступления, то заметите, что "Ливерпуль" с каждым матчем становится все лучше. Нам не хватает только голов, но и они придут. В матче со "Спартаком" мы создали намного больше моментов, чем соперник, били чаще соперника, но не смогли забить второй гол. Мы возвращаемся домой разочарованными", - цитирует 18-летнего бека официальный сайт "красных".

Напомним, матч между "Спартаком" и "Ливерпулем" завершился со счетом 1:1. | soccernews.ru