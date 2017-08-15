Александр-Арнольд отличился в своем первом международном матче за "Ливерпуль"

В матче четвертого квалификационного раунда Лиги Чемпионов "Ливерпуль" на выезде играет с "Хоффенхаймом".

В первом тайме счет открыл защитник английского клуба Трент Александр-Арнольд, отлично исполнивший штрафной удар.

Видео: гол мерсисайдского таланта.

Стоит отметить, что этот матч является первым международным поединком для 18-летнего игрока.

Не пропустите: "Жирона" - "Манчестер Сити" - 1:0 (видео). | http://soccernews.ru