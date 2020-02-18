Александр-Арнольд ответил на слова Кафу про шансы на "Золотой мяч"
Правый защитник "Ливерпуля" Трент Александр-Арнольд отреагировал на заявление экс-игрока сборной Бразилии Кафу по поводу "Золотого мяча".
Напомним, что легендарный бразилец высоко оценил шансы талантливого англичанина выиграть самую престижную награду.
"Это очень серьёзная похвала от легенды игры. Я очень благодарен за это и хочу сказать ему спасибо за такие слова. Я стараюсь быть настолько хорошим игроком, насколько могу. Футбол - это всё же командная игра, так что всё зависит от тех, кто находится вокруг меня. Игроки, с которыми я тренируюсь, тренер, поддержка, которая окружает меня и позволяет выступать на максимуме. Награды могут прийти или не прийти в будущем. Меня это не так сильно беспокоит, как, возможно, других футболистов", - цитирует Александра-Арнольда Goal.com.
В 2019 году фулбек "Ливерпуля" занял 19-е место в голосовании за "Золотой мяч".
Не пропустите: Клопп оценил шансы Александер-Арнольда выиграть "Золотой мяч". | http://soccernews.ru
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"Манчестер Юнайтед" обыграл "Челси" в матче АПЛ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|26
|76
|2
|Манчестер Сити
|25
|51
|3
|Лестер Сити
|26
|50
|4
|Челси
|26
|41
|5
|Тоттенхэм
|26
|40
|6
|Шеффилд Юнайтед
|26
|39
|7
|Манчестер Юнайтед
|26
|38
|8
|Вулверхэмптон
|26
|36
|9
|Эвертон
|26
|36
|10
|Арсенал Лондон
|26
|34
|11
|Бернли
|26
|34
|12
|Саутгемптон
|26
|31
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|26
|31
|14
|Кристал Пэлас
|26
|30
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|26
|27
|16
|Борнмут
|26
|26
|17
|Астон Вилла
|26
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|25
|24
|19
|Уотфорд
|26
|24
|20
|Норвич Сити
|26
|18