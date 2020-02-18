Александр-Арнольд ответил на слова Кафу про шансы на "Золотой мяч"

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Александр-Арнольд ответил на слова Кафу про шансы на "Золотой мяч"

Правый защитник "Ливерпуля" Трент Александр-Арнольд отреагировал на заявление экс-игрока сборной Бразилии Кафу по поводу "Золотого мяча".

Напомним, что легендарный бразилец высоко оценил шансы талантливого англичанина выиграть самую престижную награду.

"Это очень серьёзная похвала от легенды игры. Я очень благодарен за это и хочу сказать ему спасибо за такие слова. Я стараюсь быть настолько хорошим игроком, насколько могу. Футбол - это всё же командная игра, так что всё зависит от тех, кто находится вокруг меня. Игроки, с которыми я тренируюсь, тренер, поддержка, которая окружает меня и позволяет выступать на максимуме. Награды могут прийти или не прийти в будущем. Меня это не так сильно беспокоит, как, возможно, других футболистов", - цитирует Александра-Арнольда Goal.com.

В 2019 году фулбек "Ливерпуля" занял 19-е место в голосовании за "Золотой мяч".

Не пропустите: Клопп оценил шансы Александер-Арнольда выиграть "Золотой мяч". | http://soccernews.ru
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