Александр-Арнольд победил в голосовании за "Золотой мяч" в Шри-Ланке, Мбаппе - в Киргизии, Алиссон - в Гватемале

Не во всех странах журналисты, выбирающие обладателя "Золотого мяча" 2019 года, голосовали за признанных фаворитов.

К примеру, в Шри-Ланке победителем стал правый защитник "Ливерпуля" Трент Александр-Арнольд.

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе получил абсолютное признание в Киргизии и Словении, а вратарь "красных" Алиссон - в Гватемале и Кот-д’Ивуаре.

Напомним, что в итоге "Золотой мяч" вручили капитану "Барселоны" Лионелю Месси. Финишировавший в голосовании на втором месте центрбек "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк отстал от аргентинца всего на 7 баллов.

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