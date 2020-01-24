Александр-Арнольд повторил достижение Фабрегаса

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Александр-Арнольд повторил достижение Фабрегаса

Правый защитник "Ливерпуля" Трент Александр-Арнольд повторил рекорд АПЛ, установленный Сеском Фабрегасом.

Англичанин и испанец - единственные игроки, которым удалось сделать 10 голевых пасов в двух разных сезонах Премьер-лиги в 21-летнем возрасте.

Александр-Арнольд является воспитанником "Ливерпуля" и с 2016 года выступает за основную команду "скаузеров".

Фабрегас сейчас защищает цвета "Монако", а в АПЛ играл за "Арсенал" и "Челси".

Не пропустите: "Ливерпуль" вышел на третье место в истории АПЛ по длительности беспроигрышной серии. | http://soccernews.ru
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