Александр-Арнольд признан лучшим игроком АПЛ в декабре

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Александр-Арнольд признан лучшим игроком АПЛ в декабре

Пресс-служба английской Премьер-лиги назвала лучшего игрока турнира по итогам декабря.

Этого звания удостоился правый защитник "Ливерпуля" Трент Александр-Арнольд.

В голосовании 21-летний футболист опередил Эмилиано Буэндия ("Норвич"), Доминика Калверта-Левина ("Эвертон"), Кевина Де Брюйне ("Манчестер Сити"), Бена Фостера ("Уотфорд"), Дэнни Ингса ("Саутгемптон"), Адама Траоре ("Вулверхэмптон") и Джейми Варди ("Лестер").

В декабре Александр-Арнольд провёл 5 матчей в АПЛ, в которых забил 1 гол и сделал 3 ассиста.

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