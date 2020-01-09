Александр-Арнолд признан лучшим игроком "Ливерпуля" в декабре

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Александр-Арнолд признан лучшим игроком "Ливерпуля" в декабре

Защитник "Ливерпуля" Трент Александр-Арнолд стал лучшим футболистом команды в декабре. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

На звание стать лучшим в прошедшем месяце также претендовали нападающие Роберто Фирмино и Мохамед Салах.

В декабре 21-летний футболист провел 8 матчей во всех турнирах, забив 1 гол и сделав 4 ассиста.

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