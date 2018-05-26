Александр-Арнольд стал самым молодым игроком стартового состава в финале ЛЧ за последние 12 лет

Теги трент александр-арнольдливерпульреал мадридарсенал лондонсеск фабрегас

Александр-Арнольд стал самым молодым игроком стартового состава в финале ЛЧ за последние 12 лет

Правый защитник "Ливерпуля" Трент Александр-Арнольд выйдет в стартовом составе на финал Лиги Чемпионов против мадридского "Реала".

Таким образом, английский фулбек появится на поле с первых минут в решающем поединке самого престижного еврокубкового турнира в возрасте 19 лет и 231 дня.

Как сообщает Mister Chip, Александр-Арнольд стал самым молодым игроком стартового состава в финале ЛЧ за последние 12 лет. В 2006 году тогда ещё хавбек "Арсенала" Сеск Фабрегас сыграл в финале ЛЧ в 19 лет и 13 дней. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Вот так бы выглядела сегодняшняя "Малага", не расставайся она со своими лучшими игроками

Вот так бы выглядела сегодняшняя "Малага", не расставайся она со своими лучшими игроками

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов