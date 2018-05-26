Правый защитник "Ливерпуля" Трент Александр-Арнольд выйдет в стартовом составе на финал Лиги Чемпионов против мадридского "Реала".

Таким образом, английский фулбек появится на поле с первых минут в решающем поединке самого престижного еврокубкового турнира в возрасте 19 лет и 231 дня.

Как сообщает Mister Chip, Александр-Арнольд стал самым молодым игроком стартового состава в финале ЛЧ за последние 12 лет. В 2006 году тогда ещё хавбек "Арсенала" Сеск Фабрегас сыграл в финале ЛЧ в 19 лет и 13 дней. | http://soccernews.ru