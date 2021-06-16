Александр-Арнольд удивил фанатов сменой имиджа (фото)

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Александр-Арнольд удивил фанатов сменой имиджа (фото)

Фото: инстаграм Трента Александра-Арнольда/Автор неизвестен

Защитник "Ливерпуля" Трент Александр-Арнольд удивил фанатов новой прической.

Футболист выложил в своем твиттере фотографию, на которой он изображен с косичками. 

В настоящее время Александр-Арнольд восстанавливается после травмы бедра, поэтому не смог сыграть за сборную Англии на чемпионате Европы.

В минувшем сезоне 22-летний Александр-Арнольд провел за "Ливерпуль" 45 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал девять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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