Александр-Арнольд является лучшим ассистентом АПЛ с начала прошлого сезона

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Александр-Арнольд является лучшим ассистентом АПЛ с начала прошлого сезона

Защитник "Ливерпуля" Трент Александр-Арнольд сделал две голевые передачи в игре против "Лестера" (4:0).

Как сообщает Opta, 21-летний игрок начиная с прошлого сезона 19 раз ассистировал в матчах АПЛ и является лидером по этому показателю.

Всего в этом сезоне на счету Александра-Арнольда два гола и 11 результативных передач в 27 играх.

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