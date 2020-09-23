Александр Бородюк покинул пост главного тренера австрийского "Хорна"
Австрийский "Хорн" объявил об уходе россиянина Александра Бородюка с поста главного тренера клуба.
Бородюк получил выгодное предложение от сборной и решил покинуть команду. Исполняющим обязанности главного тренера станет помощник Бородюка Геннадий Петров.
Российский специалист возглавил "Хорн" 11 августа. Под его руководством клуб не провел ни одного официального матча.
57-летний Бородюк ранее тренировал молодежную сборную России, был старшим тренером основной сборной России, возглавлял "Торпедо", "Кайрат" и сборную Казахстана.
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