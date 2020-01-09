Александр Дюков: "Кашшаи - один из наиболее уважаемых и известных судей в мире"

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Александр Дюков: "Кашшаи - один из наиболее уважаемых и известных судей в мире"

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал назначение на пост главы департамента судейства 44-летнего венгера Виктора Кашшаи.

"РФС продолжает реализацию утвержденной исполкомом судейской реформы. Новые руководители департаментов имеют уникальный опыт для подобной работы.

Виктор Кашшаи является одним из наиболее уважаемых и известных судей в мире. Уверен, что он сможет донести до наших арбитров самые современные тенденции и практики судейства", - сказал Дюков.

Напомним, в декабре 2019 года пост главы департамента судейства и инспектирования покинул Александр Егоров.

А еще: Кашшаи возглавил департамент судейства РФС| http://soccernews.ru
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