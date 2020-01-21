Александр Егоров может войти в штаб нового главы ДСИ Кашшаи

Новый глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи не нашёл существенных ошибок в работе бывшего руководителя ведомства Александра Егорова.

Как сообщают российский СМИ, венгерский экс-арбитр доволен политикой предшественника в вопросах развития судейского корпуса и подготовки рефери.

После анализа деятельности Егорова Кашшаи провёл с ним встречу, в ходе которой сторонами обсуждались дальнейшие планы.

Не исключено, что новый глава ДС пригласит Егорова в свой штаб, однако, вероятнее всего, тот отправится в Саранск, где будет отвечать за всё футбольное направление Мордовского региона.

Не пропустите: Федерация футбольной статистики определила сильнейший чемпионат в мире по итогам 2019 года. | http://soccernews.ru