Александр Егоров может войти в штаб нового главы ДСИ Кашшаи

Теги рфсалександр егоров

Александр Егоров может войти в штаб нового главы ДСИ Кашшаи

Новый глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи не нашёл существенных ошибок в работе бывшего руководителя ведомства Александра Егорова.

Как сообщают российский СМИ, венгерский экс-арбитр доволен политикой предшественника в вопросах развития судейского корпуса и подготовки рефери. 

После анализа деятельности Егорова Кашшаи провёл с ним встречу, в ходе которой сторонами обсуждались дальнейшие планы.

Не исключено, что новый глава ДС пригласит Егорова в свой штаб, однако, вероятнее всего, тот отправится в Саранск, где будет отвечать за всё футбольное направление Мордовского региона.

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