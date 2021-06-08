Александр Емельяненко высказался о желании Хабиба выступать за футбольный клуб
Фото инстаграм Хабиба Нурмагомедова
Боец ММА Александр Емельяненко отреагировал на желание экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова стать футболистом "Легион-Динамо".
Отметим, что клуб из Махачкалы выступает в Олимп-ПФЛ - в третьем по силе дивизионе России.
"Сомневаюсь, что Хабиб будет играть за футбольный клуб на профессиональной основе. Он занятой человек, а для выступлений за футбольную команду необходимо очень много времени: тренировки два раза в день, сборы.
Думаю, у него в приоритете сейчас собственные проекты. А так, разово, одну или две игры он провести сможет, однако, думаю, не более", - приводит слова Емельяненко "ВсеПроСпорт".
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