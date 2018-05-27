Александр Филимонов завершил карьеру

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Александр Филимонов завершил карьеру

Известный российский вратарь Александр Филимонов завершил профессиональную карьеру.

Сегодня голкипер "Долгопрудного" провёл свой последний матч в рамках 26-го тура ПФЛ зоны "Запад" против "Луки-Энергия".

44-летний Филимонов в течение карьеры выступал за московский "Спартак", киевское "Динамо", тульский "Арсенал", краснодарскую "Кубань", ФК "Москва" и ряд других клубов. Шестикратный чемпион России, обладатель Кубка России.

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