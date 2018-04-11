Александр Глеб дал прогноз на матч ЦСКА - "Арсенал"

Известный белорусский полузащитник Александр Глеб дал прогноз на ответный четвертьфинальный матч Лиги Европы между ЦСКА и "Арсеналом".

"Чуда не случится. В ЦСКА в матче с "Арсеналом" я не верю. Всё дело в разнице в классе" - сказал Глеб.

Напомним, что матч ЦСКА - "Арсенал" состоится в четверг в 22:05 по московскому времени. Первая встреча между этими командами завершилась разгромной победой "канониров" со счётом 4:1.

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