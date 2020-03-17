Александр Глеб исключил тренерскую работу

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Александр Глеб исключил тренерскую работу

Известный белорусский футболист Александр Глеб, завершивший карьеру на прошлой неделе, признался, что его не прельщает перспектива работать тренером.

"Я ездил в "Краснодар" к Мартыновичу в гости. Мы были на базе. И попали как раз на игру ЦСКА - "Краснодар". Я просто смотрел на Гончаренко, как он на бровке нервы тратит. Смотрю на работу Венгера, как он это всё переживал. Это действительно очень стрессовая работа, очень сложная и отнимает ещё больше времени, чем быть футболистом, поэтому я решил, что тренером не буду", - сказал Глеб.

В течение карьеры белорус выступал за БАТЭ, "Штутгарт", "Арсенал", "Барселону", "Вольфсбург", "Крылья Советов", "Бирмингем", "Коньяспор", "Генчлербирлиги" и "Ислочь".

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