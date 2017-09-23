Александр Глеб может продолжить карьеру в Украине

Теги черноморец одессаалександр глеб

Александр Глеб может продолжить карьеру в Украине

"Черноморец" проявляет интерес к известному белорусскому полузащитнику Александру Глебу, сообщают украинские СМИ.

Одесский клуб может заявить 36-летнего хавбека, несмотря на закрытие трансферного окна, так как футболист является свободным агентом.

Напомним, что последним клубом Глеба были самарские "Крылья Советов".

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