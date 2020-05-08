Александр Глеб назвал сумму самого большого штрафа в "Штутгарте"

Известный белорусский полузащитник Александр Глеб рассказал, на какую максимальную сумму его штрафовали в "Штутгарте".

"Самый большой штраф - 20 тысяч евро в "Штутгарте". Спокойно ли я отдал эти деньги? Не спокойно, конечно. Но выбора не было. Жестоко, но, может быть, по делу", - сказал Глеб.

39-летний хавбек выступал за "швабов" с 2000 по 2005 год, а также в сезоне 2009/2010 на правах аренды.

Также Глеб известен по выступлениям за БАТЭ, "Арсенал", "Барселону" и "Крылья Советов".

Не пропустите: Глеб высказался о возможном переезде Кокорина в Европу. | http://soccernews.ru