Александр Глеб назвал сумму самого большого штрафа в "Штутгарте"
Известный белорусский полузащитник Александр Глеб рассказал, на какую максимальную сумму его штрафовали в "Штутгарте".
"Самый большой штраф - 20 тысяч евро в "Штутгарте". Спокойно ли я отдал эти деньги? Не спокойно, конечно. Но выбора не было. Жестоко, но, может быть, по делу", - сказал Глеб.
39-летний хавбек выступал за "швабов" с 2000 по 2005 год, а также в сезоне 2009/2010 на правах аренды.
Также Глеб известен по выступлениям за БАТЭ, "Арсенал", "Барселону" и "Крылья Советов".
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|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|25
|55
|2
|Боруссия Дортмунд
|25
|51
|3
|РБ Лейпциг
|25
|50
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|25
|49
|5
|Байер Леверкузен
|25
|47
|6
|Шальке
|25
|37
|7
|Вольфсбург
|25
|36
|8
|Фрайбург
|25
|36
|9
|Хоффенхайм
|25
|35
|10
|Кельн
|25
|32
|11
|Унион Берлин
|25
|30
|12
|Айнтрахт Франкфурт
|24
|28
|13
|Герта
|25
|28
|14
|Аугсбург
|25
|27
|15
|Майнц 05
|25
|26
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|25
|22
|17
|Вердер Бремен
|24
|18
|18
|Падерборн
|25
|16