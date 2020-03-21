Александр Глеб объяснил, почему отказался от роскошного контракта в ЦСКА

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Александр Глеб объяснил, почему отказался от роскошного контракта в ЦСКА

Известный белорусский футболист Александр Глеб рассказал, почему он не перешёл в ЦСКА, предлагавший ему зарплату в размере 2,5 миллионов евро в год.

В то время хавбек выступал за "Штутгарт" и зарабатывал ежегодно всего 28 тысяч евро.

"Видишь, что делает мечта с человеком? Если бы это было на полгода раньше, не задумываясь бы ушёл. Я с детства мечтал заиграть, сам себе внушал, что я добьюсь, сделаю это. Я очень долго думал над этим. Мы с братом сидим, он говорит: "Саня, у тебя же всё получается, тебе тренер начинает доверять, ты становишься основным футболистом". И знаешь, действительно, вот это перевесило. Хотя да, тяжёлый был выбор. Я молодой был", - заявил Глеб.

В итоге белорус построил классную карьеру, успев поиграть в том числе в "Арсенале" и "Барселоне".

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