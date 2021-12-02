Александр Глеб получит должность в "Торпедо-БелАЗ"

Фото инстаграм Александра Глеба

СМИ узнали о скором назначении Александра Глеба на административный пост в "Торпедо-БелАЗ".

По информации Tribuna.com, 40-летний экс-игрок "Арсенала" и "Барселоны" станет спортивным директором клуба из Жодино.

Напомним, что Глеб завершил карьеру в марте 2020 года и с тех пор остаётся без работы.

"Торпедо-БелАЗ" - восьмая команда белорусской Премьер-лиги по итогам прошлого сезона.

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