Александр Глеб получит должность в "Торпедо-БелАЗ"
Фото инстаграм Александра Глеба
СМИ узнали о скором назначении Александра Глеба на административный пост в "Торпедо-БелАЗ".
По информации Tribuna.com, 40-летний экс-игрок "Арсенала" и "Барселоны" станет спортивным директором клуба из Жодино.
Напомним, что Глеб завершил карьеру в марте 2020 года и с тех пор остаётся без работы.
"Торпедо-БелАЗ" - восьмая команда белорусской Премьер-лиги по итогам прошлого сезона.
Не пропустите: Глеб рассказал о своих ошибках в "Барселоне". | http://soccernews.ru
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