"До сих пор не понимаю". Александр Глеб вспомнил о своем трансфере из "Арсенала" в "Барселону"

Экс-игрок "Арсенала" и "Барселоны" Александр Глеб рассказал, что до сих пор не знает, почему покинул лондонский клуб ради каталонского.

Напомним, в стане "канониров" футболист выступал с 2005 года. В 2008-м "сине-гранатовые" купили его за 17 миллионов евро.

"Прошло много лет, а я все еще думаю об этом. До сих пор не понимаю, что случилось, и почему я принял такое решение. Конечно, "Барселона" тогда была лучшей командой в мире, но я был очень счастлив в "Арсенале". У меня было много друзей, мне нравился тренер, я играл в одной из лучших команд, у которой были лучшие болельщики.

Почему я ушел в "Барселону" - не понимаю", - передает слова Глеба Goal.com.

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