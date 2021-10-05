Александр Глеб прокомментировал кризис в "Барселоне"

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Александр Глеб прокомментировал кризис в "Барселоне"

Фото инстаграм Александра Глеба

Бывший полузащитник "Барселоны" Александр Глеб поделился мыслями о ситуации в каталонском клубе.

"Сейчас идёт смена поколений. На данный момент даже Месси ничего бы не изменил. Раньше у "Барсы" был хороший сплав молодых и опытных футболистов. Всегда были лидеры. На данный момент практически все или закончили, или ушли в другие клубы. Оставался Месси, но он уже не мог тянуть команду. Всё зависит от того, какую трансферную политику будет вести "Барселона", как у них это получится. Считаю, что переходный период будет длиться ещё сезона два", - сказал Глеб.

"Барса" провально стартовала в текущем сезоне. В Ла Лиге команда идёт 9-й, а в Лиге Чемпионов занимает последнее место в группе после двух разгромных поражений от "Баварии" (0:3) и "Бенфики" (0:3).

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