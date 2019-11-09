Александр Глеб рассказал о несостоявшихся переходах в ЦСКА и "Локомотив"

Теги александр глебцска москвалокомотив москва

Александр Глеб рассказал о несостоявшихся переходах в ЦСКА и "Локомотив"

Известный белорусский полузащитник Александр Глеб заявил, что в своё время у него были предложения от российских топ-клубов.

"Меня могли забрать в ЦСКА. Гинер предлагал 2,5 миллиона евро в год. Потом я почти перешёл в "Локомотив". Общался с Биличем, всё было хорошо. Но появились какие-то люди, сказавшие, что в "Локомотив" могу перейти только через них и за 500 тысяч евро в год. Для меня это странно, я никогда с этим не сталкивался. Кто это звонит и говорит такое? Не знаю этих людей. Билич в итоге сам не понял, что происходит, но сделать ничего не мог", - сказал Глеб.

В итоге в 2012 году футболист всё-таки оказался в РПЛ, заключив контракт с "Крыльями Советов".

Сейчас легендарный белорус выступает на родине за "Ислоч".

Не пропустите: Глеб рассказал, как Погребняк избил велосипедиста в Германии. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Касильяс предложил реформу системы VAR

Касильяс предложил реформу системы VAR

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 15 33
2 Ростов Ростов 15 30
3 Локомотив Москва Локомотив Москва 15 30
4 Краснодар Краснодар 15 29
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 15 27
6 Урал Урал 16 19
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 15 19
8 Крылья Советов Крылья Советов 15 18
9 Оренбург Оренбург 15 18
10 Спартак Москва Спартак Москва 15 18
11 Уфа Уфа 15 17
12 Рубин Рубин 15 17
13 Динамо Москва Динамо Москва 15 15
14 Ахмат Ахмат 16 15
15 Тамбов Тамбов 15 14
16 Сочи Сочи 15 13
Полная таблица

топ-5 тегов