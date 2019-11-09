Александр Глеб рассказал о несостоявшихся переходах в ЦСКА и "Локомотив"

Известный белорусский полузащитник Александр Глеб заявил, что в своё время у него были предложения от российских топ-клубов.

"Меня могли забрать в ЦСКА. Гинер предлагал 2,5 миллиона евро в год. Потом я почти перешёл в "Локомотив". Общался с Биличем, всё было хорошо. Но появились какие-то люди, сказавшие, что в "Локомотив" могу перейти только через них и за 500 тысяч евро в год. Для меня это странно, я никогда с этим не сталкивался. Кто это звонит и говорит такое? Не знаю этих людей. Билич в итоге сам не понял, что происходит, но сделать ничего не мог", - сказал Глеб.

В итоге в 2012 году футболист всё-таки оказался в РПЛ, заключив контракт с "Крыльями Советов".

Сейчас легендарный белорус выступает на родине за "Ислоч".

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