Александр Глеб стал игроком БАТЭ

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Александр Глеб стал игроком БАТЭ

БАТЭ на своём официальном сайте объявил о переходе полузащитника Александра Глеба.

36-летний хавбек в пятый раз в карьере стал игроком борисовской команды. Ранее он защищал цвета БАТЭ с 1999 по 2000 год, с 2012 по 2013 год, а также в 2015 и 2016 году.

Напомним, что на Глеба также претендовали Торпедо-БелАЗ" и "Ислоч", однако звёздный футболист решил вернуться в родной клуб. 

Напомним, что последним клубом Глеба были самарские "Крылья Советов", которые он покинул в мае 2017 года. | http://soccernews.ru

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