Александр Глеб стал свободным агентом

БАТЭ на своём официальном сайте объявил об уходе полузащитника Александра Глеба.

Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. Соглашение было рассчитано до конца текущего года.

Ранее сообщалось, что интерес к 38-летнему белорусу проявляет некий азиатский клуб.

Глеб уже в пятый раз в карьере покидает БАТЭ. Суммарно хавбек провёл 124 матча в составе борисовской команды, забил 8 голов и сделал 18 ассистов.

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