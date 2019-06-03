Александр Глеб стал свободным агентом
БАТЭ на своём официальном сайте объявил об уходе полузащитника Александра Глеба.
Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. Соглашение было рассчитано до конца текущего года.
Ранее сообщалось, что интерес к 38-летнему белорусу проявляет некий азиатский клуб.
Глеб уже в пятый раз в карьере покидает БАТЭ. Суммарно хавбек провёл 124 матча в составе борисовской команды, забил 8 голов и сделал 18 ассистов.
Не пропустите: Футбол XXI века: ПСЖ (2015-2019). | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Президент "Баварии" оценил вероятность трансфера Сане
-
"Арсенал" и ещё три клуба ведут борьбу за форварда "Леганеса"
-
Гризманн не знает, где продолжит карьеру
-
В раздевалке ПСЖ образовались два враждующих лагеря
-
СМИ узнали, какую должность займёт Паоло Мальдини в "Милане"
-
Система VAR будет использоваться на матчах финального турнира Лиги Наций
-
"Зенит" намерен усилиться хавбеком "Штутгарта"
-
"Рома" хочет купить игрока сборной Бразилии
-
Экс-игрок "Спартака" забил с центра поля в матче ПФЛ
-
Иван Новосельцев болел против сборной России на ЧМ-2018
-
"Бока Хуниорс" нацелился на лидера "Севильи"
-
Натхо не исключил возвращение в ЦСКА
-
Балотелли готов перейти в "Парму"
-
1
"Ливерпуль" готовит новый контракт для Клоппа
-
Ибрагимович забил шедевральный гол в матче МЛС
-
Александр Глеб стал свободным агентом
-
Стало известно, сколько болельщиков пришло на чемпионский парад "Ливерпуля"
-
"Верона" вернулась в Серию А
-
"Реал" определился с размером предложения по Эриксену
-
Главные новости дня: 2 июня
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|БАТЭ
|22
|51
|2
|Динамо Минск
|22
|49
|3
|Нафтан
|22
|37
|4
|Гомель
|22
|32
|5
|Шахтер
|22
|32
|6
|Торпедо Жодино
|22
|31
|7
|Неман Гродно
|22
|27
|8
|Минск
|22
|26
|9
|Слуцксахар
|22
|25
|10
|Динамо Брест
|22
|22
|11
|Белшина
|22
|18
|12
|Днепр Могилев
|22
|12