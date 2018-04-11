Известный белорусский полузащитник Александр Глеб задумался о тренерской карьере.

"Честно, я даже раньше не думал об этом. Но сейчас до меня доходит - футбол является очень важной частью моей жизни, поэтому у меня появилось желание после завершения карьеры футболиста пойти на тренерские курсы" - сказал 36-летний хавбек.

Напомним, что в марте Глеб подписал контракт с БАТЭ. При этом он объявил, что сезон-2018 станет для него заключительным в карьере футболиста.

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