Александр Глеб задумался о тренерской карьере

Теги батэалександр глеб

Александр Глеб задумался о тренерской карьере

Известный белорусский полузащитник Александр Глеб задумался о тренерской карьере.

"Честно, я даже раньше не думал об этом. Но сейчас до меня доходит - футбол является очень важной частью моей жизни, поэтому у меня появилось желание после завершения карьеры футболиста пойти на тренерские курсы" - сказал 36-летний хавбек.

Напомним, что в марте Глеб подписал контракт с БАТЭ. При этом он объявил, что сезон-2018 станет для него заключительным в карьере футболиста.

Не пропустите: Александр Глеб дал прогноз на матч ЦСКА - "Арсенал". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Невероятные приключения итальянцев и другие итоги 1/4 финала Лиги Чемпионов

Невероятные приключения итальянцев и другие итоги 1/4 финала Лиги Чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 БАТЭ 22 51
2 Динамо Минск 22 49
3 Нафтан 22 37
4 Гомель 22 32
5 Шахтер 22 32
6 Торпедо Жодино 22 31
7 Неман Гродно 22 27
8 Минск 22 26
9 Слуцксахар 22 25
10 Динамо Брест 22 22
11 Белшина 22 18
12 Днепр Могилев 22 12
Полная таблица

топ-5 тегов