Александр Головин оценил свою игру в матче с "Марселем"
Российский полузащитник "Монако" Александр Головин поделился мнением о своей игре и победе команды в матче 21-го тура чемпионата Франции с "Марселем" (3:1). Хавбек вышел на замену в перерыве и отдал две голевые передачи.
"Взяли важные три очка в матче с принципиальным соперником. Тем более после первого тайма проигрывали 0:1. После такой победы великолепные эмоции! Тот факт, что "Монако" переломил игру после моего выхода - это совпадение. В перерыве внесли коррективы, добавила вся команда, поэтому и получился такой хороший результат. Но согласен, что могу занести эту игру себе в актив", - приводит слова Головина "Спорт-Экспресс".
В нынешнем сезоне 24-летний Головин провел за "Монако" пять матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13