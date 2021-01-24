Александр Головин оценил свою игру в матче с "Марселем"

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин поделился мнением о своей игре и победе команды в матче 21-го тура чемпионата Франции с "Марселем" (3:1). Хавбек вышел на замену в перерыве и отдал две голевые передачи.

"Взяли важные три очка в матче с принципиальным соперником. Тем более после первого тайма проигрывали 0:1. После такой победы великолепные эмоции! Тот факт, что "Монако" переломил игру после моего выхода - это совпадение. В перерыве внесли коррективы, добавила вся команда, поэтому и получился такой хороший результат. Но согласен, что могу занести эту игру себе в актив", - приводит слова Головина "Спорт-Экспресс".

В нынешнем сезоне 24-летний Головин провел за "Монако" пять матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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