Александр Головин признан лучшим игроком "Монако" в игре с "Реймсом"

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Александр Головин признан лучшим игроком "Монако" в игре с "Реймсом"

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин стал лучшим игроком команды в матче 1-го тура чемпионата Франции с "Реймсом" (2:2) по версии портала WhoScored.

Головин отдал голевую передачу и получил отметку 7,9 из возможных 10. На 55-й минуте россиянин выполнил подачу со штрафного, который привел к голу Бенуа Бадиашиле.

24-летний Головин выступает за "Монако" с 2018 года, провел за клуб 66 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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