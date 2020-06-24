Александр Головин сдал тест на коронавирус

Теги монакоалександр головинкоронавирус

Александр Головин сдал тест на коронавирус

Футболисты "Монако" перед началом подготовки к новому сезону сдали анализы на коронавирус, сообщает "Спорт-Экспресс".

По данным издания, тест российского полузащитника монегасков Александра Головина показал отрицательный результат.

Напомним, что ранее стало известно о случаях заражения коронавирусом в ПСЖ и "Тулузе".

В досрочно завершившемся сезоне 24-летний Головин провел за "Монако" 30 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Не пропустите: Футболистка ЦСКА Коваленко рассказала, какие у нее отношения с Глушаковым. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Кристал Пэлас" отказался от трансфера Федора Чалова

"Кристал Пэлас" отказался от трансфера Федора Чалова

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов