Александр Головин сдал тест на коронавирус
Футболисты "Монако" перед началом подготовки к новому сезону сдали анализы на коронавирус, сообщает "Спорт-Экспресс".
По данным издания, тест российского полузащитника монегасков Александра Головина показал отрицательный результат.
Напомним, что ранее стало известно о случаях заражения коронавирусом в ПСЖ и "Тулузе".
В досрочно завершившемся сезоне 24-летний Головин провел за "Монако" 30 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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|Команда
|М
|О
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|ПСЖ
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|Марсель
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|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
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|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
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|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
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|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
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|Тулуза
|28
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