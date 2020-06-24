Александр Головин сдал тест на коронавирус

Футболисты "Монако" перед началом подготовки к новому сезону сдали анализы на коронавирус, сообщает "Спорт-Экспресс".

По данным издания, тест российского полузащитника монегасков Александра Головина показал отрицательный результат.

Напомним, что ранее стало известно о случаях заражения коронавирусом в ПСЖ и "Тулузе".

В досрочно завершившемся сезоне 24-летний Головин провел за "Монако" 30 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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