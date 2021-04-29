Александр Головин сравнил Фабрегаса с Дзюбой
Фото: Твиттер @cesc4official
Хавбек "Монако" Александр Головин поделился мнением о своих одноклубниках.
"Мой лучший друг в команде – Кевин Фолланд. Постоянно с ним общаюсь. Он, кстати, тоже в компьютер играет. Иногда мы с ним в рестораны ходили. Он играет на приставке. В Европе же никто не любит компьютеры. Но мы с ним играем в одну игру, только я с компьютера, а он – с приставки.
Еще Фабрегас. Не сказать, что он мне прямо друг. У нас разные поколения и мы по разному думаем. Он очень хороший парень, я с ним часто общаюсь. Позитивный, всегда рад помочь советом. Не ожидал, что человек такого масштаба может себя так вести. Я замечаю, что он старается помочь. Просто он чаще общается со мной, чем с кем-то из французов. Понятно, что он любит общаться с Марипаном, потому что оба говорят по-испански. Йоветич тоже знает испанский отлично. Но перед матчем и во время игры все время подходит ко мне и что-то говорит.
Он чем-то на Дзюбу похож. Разговаривает постоянно. Он рассказывал про скорости в АПЛ. Сказал, что тут труднее играть, чем в Англии в каких-то моментах. Когда принимаешь мяч, тут на такой скорости несутся на тебя, иногда даже подумать не успеваешь. Приходится это делать заранее", – сказал Головин в интервью на YouTube-канале Нобеля Арустамяна.
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