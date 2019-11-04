Александр Григорян, скорее всего, продолжит карьеру в Армении

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Александр Григорян, скорее всего, продолжит карьеру в Армении

Экс-тренер "Тамбова" Александр Григорян может возглавить сборную Армении. Об этом сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, специалист может возглавить либо клуб "Пюник", либо сборную Армении. Обе команды сейчас находятся без главного тренера.

Отметим, что всю прошлую неделю Григорян находился в Армении, где встречался с руководителями армянских футбольных клубов.

Не пропустите: "Тамбов" определился с тренером вместо уволившегося Григоряна| http://soccernews.ru
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