Александр Исак выбрал приоритетный вариант продолжения карьеры

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Александр Исак выбрал приоритетный вариант продолжения карьеры

Фото инстаграм Александра Исака

Форвард "Реал Сосьедада" Александр Исак хочет стать игроком "Барселоны", утверждает Sport.es.

По информации источника, 22-летний футболист пока приостановил переговоры со всеми клубами, кроме "сине-гранатовых".

"Барса" заинтересована в шведе, однако их приоритетом остаётся нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд.

Сумма отступных в контракте Исака составляет 80 миллионов евро, однако "Реал Сосьедад" готов продать его дешевле.

В текущем сезоне скандинав забил 8 голов и сделал 2 ассиста в 27 матчах.

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